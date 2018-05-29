Главный тренер «Ливерпуля» оценил приобретение футболиста Фабиньо

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Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп оценил приобретение защитника «Монако» Фабиньо.

«Мы подписали не только фантастического игрока, но и фантастического человека. Все, с кем мы говорили, подтверждали его репутацию в раздевалке и отношение к тренировкам», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Тренер отметил, что бразилец может сыграть на нескольких позициях сразу — как в защите, так и в центре поля.

«Я думаю, он улучшит нашу команду, хотя есть не так уж и много игроков, о которых можно с уверенностью сказать такое... Уровень нашей команды уже довольно высок», — заявил Клопп. 

Ранее английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о переходе бразильского защитника «Монако» Фабиньо.

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