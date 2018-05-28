«Ливерпуль» объявил о трансфере футболиста «Монако» Фабиньо

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о переходе бразильского защитника «Монако» Фабиньо.

Об этом сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

«Мне не пришлось много думать о переходе, когда клуб такого масштаба делает предложение. Я постараюсь вписать своё имя в историю клуба. Надеюсь на личном уровне завоевать титулы в своей новой команде», — прокомментировал трансфер Фабиньо.

Фабиньо официально станет игроком английского клуба 1 июля, когда пройдёт медосмотр и подпишет долгосрочное соглашение.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ливерпуль» намерен приобрести вратаря украинской «Зари» Андрея Лунина.