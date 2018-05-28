ФК «Рубин» обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб

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Руководство казанского «Рубина» обсудит приглашение покинувших команду полузащитника Гёкдениза Карадениза и вратаря Сергея Рыжикова в тренерский штаб команды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Рубина».

«Карадениз и Рыжиков сейчас получают тренерскую лицензию категории «А». Курбан Бердыев сказал, что после того, как они закончат обучение, будут разговаривать на тему вхождения в тренерский штаб», — говорится в заявлении.

Отмечается, что категорию «А» футболисты должны получить ближайшим летом после экзаменов.

Рыжиков не продлил контракт с клубом и стал свободным агентом, Карадениз завершил карьеру. Оба игрока выступали за «Рубин» с 2008 года, где дважды становились чемпионами России.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) не стал рассматривать заявления трёх бывших тренеров «Рубина» о взыскании компенсации с клуба.

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