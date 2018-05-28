РФС не стал рассматривать заявления трёх бывших тренеров «Рубина» о взыскании компенсации с клуба

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) не стала рассматривать заявления бывших тренеров казанского «Рубина» Рауля Руиса Гонсалеса, Серхио Наварро и Александре Пальяреса о взыскании с клуба денежной компенсации за расторжение контрактов.

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Отмечается, что причиной такого решения стала одна из статей регламента организации, согласно которому, жалоба не может быть рассмотрена спустя два года с момента спорных события.

Испанские тренеры входили в тренерский штаб «Рубина» по приглашению Курбана Бердыева, после ухода которого из казанского клуба в 2013 году контракты с ними были расторгнуты.

Ранее сообщалось, что футболист Кузьмин покинул «Рубин».