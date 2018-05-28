РФС не стал рассматривать заявления трёх бывших тренеров «Рубина» о взыскании компенсации с клуба
Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Отмечается, что причиной такого решения стала одна из статей регламента организации, согласно которому, жалоба не может быть рассмотрена спустя два года с момента спорных события.
Испанские тренеры входили в тренерский штаб «Рубина» по приглашению Курбана Бердыева, после ухода которого из казанского клуба в 2013 году контракты с ними были расторгнуты.
Ранее сообщалось, что футболист Кузьмин покинул «Рубин».