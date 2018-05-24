Футболист Кузьмин покинул «Рубин»

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Защитник Олег Кузьмин покинул казанский «Рубин».

«Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провёл. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провёл именно здесь, поэтому решение было трудным», — цитирует Кузьмина пресс-служба «Рубина».

Футболист и клуб не стали продлевать контракт. Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010 года, провёл за это время 203 матча и забил семь голов.

Ранее болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» подожгли несколько кресел на стадионе после прощального матча вратаря Сергея Рыжикова.

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