СМИ: «Адмиралу» запретили подписывать иностранных хоккеистов

Владивостокскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» запретили подписывать легионеров.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, запрет на подписание иностранных игроков введён на уровне губернатора. Команда будет обходиться усилиями российских хоккеистов.

Ранее тренер Разин назвал причины прогресса хоккеиста Кузнецова.