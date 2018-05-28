Женская сборная России по водному поло уступила Канаде в матче Суперфинала Мировой лиги
Женская сборная России по водному поло уступила национальной команде Канады в первом матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги.
- Архивное фото. © Mate Balogh
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 11:9 в пользу канадок.
Суперфинал проходит в китайском Куньшане.
Следующий матч сборная России сыграет с Японией 29 мая.
Ранее сообщалось, что Кубок мира по водному поло среди женских команд 2018 года пройдёт в Сургуте 4—9 сентября.
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