Женская сборная России по водному поло уступила Канаде в матче Суперфинала Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло уступила национальной команде Канады в первом матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги.

Встреча завершилась со счётом 11:9 в пользу канадок.

Суперфинал проходит в китайском Куньшане.

Следующий матч сборная России сыграет с Японией 29 мая.

Ранее сообщалось, что Кубок мира по водному поло среди женских команд 2018 года пройдёт в Сургуте 4—9 сентября.