Сургут примет Кубок мира по водному поло среди женских команд в 2018 году

Кубок мира по водному поло среди женских команд 2018 года пройдёт в Сургуте 4—9 сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерации водного поло России.

Кубок мира проводится раз в четыре года.

Ранее сообщалось, что российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона ватерпольной Евролиги среди женщин.