Сургут примет Кубок мира по водному поло среди женских команд в 2018 году
Кубок мира по водному поло среди женских команд 2018 года пройдёт в Сургуте 4—9 сентября.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерации водного поло России.
Кубок мира проводится раз в четыре года.
Ранее сообщалось, что российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона ватерпольной Евролиги среди женщин.
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