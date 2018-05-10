Сургут примет Кубок мира по водному поло среди женских команд в 2018 году

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Кубок мира по водному поло среди женских команд 2018 года пройдёт в Сургуте 4—9 сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерации водного поло России.

Кубок мира проводится раз в четыре года.

Ранее сообщалось, что российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона ватерпольной Евролиги среди женщин.

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