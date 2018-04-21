Российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона ватерпольной Евролиги среди женщин

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Российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» стал победителем Евролиги по водному поло среди женщин.

В финальном матче, который проходил в Киришах, российская команда победила «Сабадель» из Испании со счётом 8:8 (по пенальти 5:4).

Таким образом, «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул, завоёванный в 2017 году.

В матче за третье место итальянский клуб «Ориззонте» в серии пенальти одолел венгерский УВСЕ — 11:10.

Ранее женская сборная России по водному поло стала второй на Кубке Европы, проходившем в Испании.

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