Российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул чемпиона ватерпольной Евролиги среди женщин

Российский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» стал победителем Евролиги по водному поло среди женщин.

В финальном матче, который проходил в Киришах, российская команда победила «Сабадель» из Испании со счётом 8:8 (по пенальти 5:4).

Таким образом, «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» защитил титул, завоёванный в 2017 году.

В матче за третье место итальянский клуб «Ориззонте» в серии пенальти одолел венгерский УВСЕ — 11:10.

Ранее женская сборная России по водному поло стала второй на Кубке Европы, проходившем в Испании.