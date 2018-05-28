Теннисистка Остапенко была в ярости после поражения от Козловой в матче «Ролан Гаррос»
- Reuters
- © Pascal Rossignol
«Я получила травму ноги в матче с Шараповой и, вернувшись домой, обратилась к врачу. Я постаралась восстановиться как можно скорее, но, к сожалению, в матче с Козловой на корте я чувствовала себя не лучшим образом», — цитирует Остапенко официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Она также поделилась эмоциями от вылета в первом круге и отметила поддержку болельщиков.
«Я расстроена и чувствую злость. Я просто в ярости и хочу вернуть время назад. Когда я вышла на корт, то ощутила невероятное давление. Болельщики сильно поддерживали меня, и я так хотела показать им, что могу бороться», — заявила Остапенко.
Остапенко стала второй теннисисткой после россиянки Анастасии Мыскиной, которая проиграла стартовый матч «Ролан Гаррос» в качестве действующей обладательницы титула.
Ранее россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Польши Магдалены Фрех в матче первого круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.