Теннисистка Остапенко была в ярости после поражения от Козловой в матче «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко заявила, что недавно полученная травма на турнире в Риме сказалась на поражении в матче первого круга «Ролан Гаррос» с украинкой Катериной Козловой.

«Я получила травму ноги в матче с Шараповой и, вернувшись домой, обратилась к врачу. Я постаралась восстановиться как можно скорее, но, к сожалению, в матче с Козловой на корте я чувствовала себя не лучшим образом», — цитирует Остапенко официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она также поделилась эмоциями от вылета в первом круге и отметила поддержку болельщиков.

«Я расстроена и чувствую злость. Я просто в ярости и хочу вернуть время назад. Когда я вышла на корт, то ощутила невероятное давление. Болельщики сильно поддерживали меня, и я так хотела показать им, что могу бороться», — заявила Остапенко.

Остапенко стала второй теннисисткой после россиянки Анастасии Мыскиной, которая проиграла стартовый матч «Ролан Гаррос» в качестве действующей обладательницы титула.

Ранее россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Польши Магдалены Фрех в матче первого круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.