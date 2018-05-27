Александрова проиграла Фрех в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Польши Магдалены Фрех в матче первого круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Следующей соперницей Фрех станет американка Слоан Стивенс. Ранее сообщалось, что Елена Остапенко сложила полномочия победительницы Открытого чемпионата Франции по теннису.