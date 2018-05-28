Загитова не может представить себе, что уйдёт от тренера Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о самой главной мечте в её жизни на данный момент.

«Сейчас у меня самая главная мечта — спокойно тренироваться. Сейчас, когда я приеду в Новогорск, нужно спокойно поставить программу, чтобы зрители, которые на меня смотрят, прочувствовали мою программу, потому что она очень интересная», — цитирует Загитову «Сусанин».

Она не стала раскрывать подробностей, только сообщила, что короткая программа будет поставлена под музыку из «Призрака оперы». Спортсменка также ответила на вопрос, может ли она представить свой уход от тренера Этери Тутберидзе.

«Нет, не могу представить», — ответила фигуристка.

Ранее двукратная серебряная медалистка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева призналась, что решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и уехать в Канаду было самым трудным в её жизни.