Лоу: у нас были большие ожидания от Гран-при Монако, учитывая хорошую стартовую позицию Сироткина
«Очень разочаровывающий день, потому что у нас были большие ожидания от этого уикенда, учитывая хорошую стартовую позицию Сергея. К сожалению, на стартовой решётке у нас возникла проблема с установкой колёс на машине Сироткина, из-за чего мы смогли поставить шины уже после трёхминутного сигнала. Из-за этого Сергей получил 10-секундный штраф, из-за которого он потерял полкруга относительно соперников», — приводит слова Лоу пресс-служба «Уильямса».
Он отметил, что во второй половине гонки Сироткин постоянно сталкивался с синими флагами, пропуская лидеров на круг.
«Мы перешли к стратегии с двумя остановками, так как это был самый быстрый вариант гонки, если вы не боретесь за позицию. Было приятно видеть, как Сергей собирает быстрые круги под конец гонки на чистой трассе», — добавил технический директор команды.
Ранее Сироткин заявил, что на Гран-при Монако у команды был хороший шанс оказаться в очках, но им не повезло.