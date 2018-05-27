Лоу: у нас были большие ожидания от Гран-при Монако, учитывая хорошую стартовую позицию Сироткина

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал выступление российского пилота команды Сергея Сироткина, занявшего 16-е место в гонке шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

«Очень разочаровывающий день, потому что у нас были большие ожидания от этого уикенда, учитывая хорошую стартовую позицию Сергея. К сожалению, на стартовой решётке у нас возникла проблема с установкой колёс на машине Сироткина, из-за чего мы смогли поставить шины уже после трёхминутного сигнала. Из-за этого Сергей получил 10-секундный штраф, из-за которого он потерял полкруга относительно соперников», — приводит слова Лоу пресс-служба «Уильямса».

Он отметил, что во второй половине гонки Сироткин постоянно сталкивался с синими флагами, пропуская лидеров на круг.

«Мы перешли к стратегии с двумя остановками, так как это был самый быстрый вариант гонки, если вы не боретесь за позицию. Было приятно видеть, как Сергей собирает быстрые круги под конец гонки на чистой трассе», — добавил технический директор команды.

Ранее Сироткин заявил, что на Гран-при Монако у команды был хороший шанс оказаться в очках, но им не повезло.