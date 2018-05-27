Сироткин о Гран-при Монако: был хороший шанс оказаться в очках, но нам не повезло

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

«Та позиция, на которой мы финишировали, — не идеальный результат, но в каком-то смысле это была хорошая гонка для нас. Наш болид позволял нам бороться. Я думаю, что у машины был действительно хороший темп и у нас был хороший шанс оказаться в очках, но нам не повезло, после того как всё пошло не тем путём на стартовой решётке», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он отметил, что команда показала прогресс в квалификации и смогла прибавить в гоночном темпе.

«Нам нужно продолжать упорно работать, чтобы добраться туда, куда мы хотим», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Сироткин занял 16-е место в гонке Гран-при Монако.