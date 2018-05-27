«Ростов» объявил о переходе Зуева из «Спартака»

Короткая ссылка
«Ростов» объявил о переходе полузащитника Александра Зуева из московского «Спартака».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на четыре года.

В прошлом сезоне Зуев выступал за «Ростов» на правах аренды, принял участие в 25 матчах и забил два гола.

Ранее сообщалось, что сербский футболист Спаич официально стал игроком «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить