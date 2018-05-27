«Ростов» объявил о переходе Зуева из «Спартака»
«Ростов» объявил о переходе полузащитника Александра Зуева из московского «Спартака».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на четыре года.
В прошлом сезоне Зуев выступал за «Ростов» на правах аренды, принял участие в 25 матчах и забил два гола.
Ранее сообщалось, что сербский футболист Спаич официально стал игроком «Краснодара».
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