Сербский футболист Спаич официально стал игроком «Краснодара»
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Краснодар" @FCKrasnodar оформил трудовое соглашение с Урошом Спаичем.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 мая 2018 г.
Футболист, перешедший в ряды «горожан» из бельгийского «Андерлехта» @rscanderlecht, успешно прошел медобследование и подписал с клубом долгосрочный личный контракт, действие которого истекает летом 2023 года. pic.twitter.com/FDWwqQV2z0
Спаич успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт сроком на пять лет. В прошедшем сезоне серб выступал в составе бельгийского «Андерлехта».
Ранее новобранец «Краснодара» Урош Спаич вошёл в расширенный список сборной Сербии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.