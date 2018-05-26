Сербский футболист Спаич официально стал игроком «Краснодара»

Сербский защитник Урош Спаич официально стал футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Краснодар" @FCKrasnodar оформил трудовое соглашение с Урошом Спаичем.



Футболист, перешедший в ряды «горожан» из бельгийского «Андерлехта» @rscanderlecht, успешно прошел медобследование и подписал с клубом долгосрочный личный контракт, действие которого истекает летом 2023 года. pic.twitter.com/FDWwqQV2z0 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 мая 2018 г.

Спаич успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт сроком на пять лет. В прошедшем сезоне серб выступал в составе бельгийского «Андерлехта».

Ранее новобранец «Краснодара» Урош Спаич вошёл в расширенный список сборной Сербии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.