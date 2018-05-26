Сербский футболист Спаич официально стал игроком «Краснодара»

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Сербский защитник Урош Спаич официально стал футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спаич успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт сроком на пять лет. В прошедшем сезоне серб выступал в составе бельгийского «Андерлехта».

Ранее новобранец «Краснодара» Урош Спаич вошёл в расширенный список сборной Сербии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

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