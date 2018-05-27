Полиция расследует смертельные угрозы в адрес голкипера «Ливерпуля» Кариуса и его семьи

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Полиция графства Мерсисайд проведёт расследование смертельных угроз в адрес голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса и его семьи, которые начали поступать после поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Наши силы относятся к подобным постам в соцсетях очень серьёзно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться. Полиция графства Мерсисайд хотела бы напомнить пользователям соцсетей, что любые сообщения, в том числе с оскорблениями и угрозами, станут объектами наших расследований», — приводит The Telegraph слова представителя полиции.

Ранее сообщалось, что болельщики в сети оскорбляют голкипера «Ливерпуля» за его ошибки в финале Лиги чемпионов.

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