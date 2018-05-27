Болельщики в сети оскорбляют голкипера «Ливерпуля» за его ошибки в финале Лиги чемпионов

Болельщики оскорбляют голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса из-за его ошибок, которые привели к поражению от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

В комментариях под записью Кариуса в Twitter, в которой он высказывает своё сожаление и просит прощения как у болельщиков, так и у партнёров по команде, некоторые фанаты пишут оскорбления в адрес немецкого вратаря, призывают его покинуть клуб, а некоторые даже желают ему смерти.

В свою очередь, менее озлобленные болельщики выражают свою поддержку Кариусу: призывают его не опускать руки и доказать, что произошедшее в финале было досадной ошибкой, зачастую используя для этого девиз «Ливерпуля» — You'll Never Walk Alone.

Ранее Оливер Кан заявил, что ошибки Кариуса в матче с «Реалом» могут разрушить его карьеру.