Кан об ошибках Кариуса: такой вечер может разрушить карьеру
Легендарный голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан высказал мнение об ошибках своего соотечественника, вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса допущенных в финале Лиги чемпионов.
«Такой вечер может разрушить карьеру. Потребуется много времени, чтобы выбросить его из головы. Я сам в прошлом голкипер, поэтому мне было жутко такое увидеть», — приводит слова Кана Goal.
Ранее Кариус взял на себя вину за поражение команды в финале Лиги чемпионов.
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