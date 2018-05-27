Кан об ошибках Кариуса: такой вечер может разрушить карьеру

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Легендарный голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан высказал мнение об ошибках своего соотечественника, вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса допущенных в финале Лиги чемпионов.

«Такой вечер может разрушить карьеру. Потребуется много времени, чтобы выбросить его из головы. Я сам в прошлом голкипер, поэтому мне было жутко такое увидеть», — приводит слова Кана Goal.

Ранее Кариус взял на себя вину за поражение команды в финале Лиги чемпионов.

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