Кан об ошибках Кариуса: такой вечер может разрушить карьеру

Легендарный голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан высказал мнение об ошибках своего соотечественника, вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса допущенных в финале Лиги чемпионов.

«Такой вечер может разрушить карьеру. Потребуется много времени, чтобы выбросить его из головы. Я сам в прошлом голкипер, поэтому мне было жутко такое увидеть», — приводит слова Кана Goal.

Ранее Кариус взял на себя вину за поражение команды в финале Лиги чемпионов.