Гиггз назвал Бэйла величайшим валлийским футболистом

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Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз назвал своего соотечественника, нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла величайшим валлийским игроком.

«Бэйл — величайший валлийский игрок, которого я когда-либо видел. Очевидно, что мне не довелось оценить игру Джона Чарльза и многих других, выступавших раньше. Но именно великие игроки способны появиться в нужный момент и вырвать для команды победу. Гарет сделал это в двух финалах Лиги чемпионов», — приводит слова Гиггза Daily Mail.

Он отметил, что Бэйл рад выступать за «Реал».

«Это успешный клуб. Это выбор Гарета. Он сыграл решающую роль в финале Лиги чемпионов — не знаю, имеет ли это какое-то значение. Нам просто нужно подождать и посмотреть, что будет», — добавил валлиец.

Ранее Бэйл прокомментировал свой первый гол в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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