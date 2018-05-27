Бэйл: я никогда прежде не забивал ударом через себя

Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал свой первый гол в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«Забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола — это настоящая мечта. По правде говоря, я никогда прежде не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое. Марсело выполнил передачу, и мяч находился на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и поразить цель», — приводит слова Бэйла пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Бэйл был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.