Бэйл: я никогда прежде не забивал ударом через себя

Короткая ссылка
Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал свой первый гол в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«Забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола — это настоящая мечта. По правде говоря, я никогда прежде не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое. Марсело выполнил передачу, и мяч находился на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и поразить цель», — приводит слова Бэйла пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Бэйл был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить