Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче против «Ливерпуля» Бэйл, вышедший на замену на 61-й минуте, оформил дубль. На 64-й минуте валлиец забил ударом через себя в падении, а уже на 83-й минуте закрепил преимущество «Реала» в счёте, дальним ударом поразив ворота «Ливерпуля».

ОФИЦИАЛЬНО. И совсем не удивительно.



Лучшим игроком #финалЛЧ признан Гарет Бейл ⚽️⚽️ pic.twitter.com/PEhOcLlrPp — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.

Бэйл также стал первым игроком в истории финалов Лиги чемпионов, оформившим дубль после выхода на замену.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим Лигу чемпионов пять раз.