Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

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Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче против «Ливерпуля» Бэйл, вышедший на замену на 61-й минуте, оформил дубль. На 64-й минуте валлиец забил ударом через себя в падении, а уже на 83-й минуте закрепил преимущество «Реала» в счёте, дальним ударом поразив ворота «Ливерпуля».

Бэйл также стал первым игроком в истории финалов Лиги чемпионов, оформившим дубль после выхода на замену.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом в истории, выигравшим Лигу чемпионов пять раз.

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