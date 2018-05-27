Кан: футболисты всё время плачут, не могу понять, когда это стало нормой
Легендарный голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан раскритиковал современных футболистов за чрезмерное проявление эмоций на поле.
«Футболисты всё время плачут. Это ведь можно сделать и в раздевалке после матча. Я не могу понять, когда это стало нормой! Все сразу начинают плакать, когда получают травму», — приводит слова Кана Stern.
Ранее сообщалось, что в сети обвинили Рамоса в умышленном нанесении травмы Салаху в финале Лиги чемпионов.
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