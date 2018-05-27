Кан: футболисты всё время плачут, не могу понять, когда это стало нормой

Легендарный голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан раскритиковал современных футболистов за чрезмерное проявление эмоций на поле.

«Футболисты всё время плачут. Это ведь можно сделать и в раздевалке после матча. Я не могу понять, когда это стало нормой! Все сразу начинают плакать, когда получают травму», — приводит слова Кана Stern.

Ранее сообщалось, что в сети обвинили Рамоса в умышленном нанесении травмы Салаху в финале Лиги чемпионов.