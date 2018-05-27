В посольстве России отреагировали на сообщения британских СМИ о хулиганстве россиян в Киеве

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В посольстве России в Великобритании прокомментировали сообщения британских СМИ о том, что к беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов могут быть причастны российские фанаты.
В посольстве России отреагировали на сообщения британских СМИ о хулиганстве россиян в Киеве
  • РИА Новости

«Неграмотность или сознательное тиражирование фейковых новостей? Издание The Mirror обвиняет «россиян» в нападении на фанатов «Ливерпуля», основываясь лишь на том, что те говорили по-русски», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что сотрудники пограничной службы Украины не дали молодым людям призывного возраста из России права на въезд в страну с целью посещения футбольного матча.

В посольстве также подчеркнули, что русский — наиболее распространённый язык общения в Киеве.

Ранее британское издание The Mirror выдвинуло предположение, что к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в ресторане Киева перед финалом Лиги чемпионов могут быть причастны российские фанаты.

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