В посольстве России отреагировали на сообщения британских СМИ о хулиганстве россиян в Киеве
- РИА Новости
«Неграмотность или сознательное тиражирование фейковых новостей? Издание The Mirror обвиняет «россиян» в нападении на фанатов «Ливерпуля», основываясь лишь на том, что те говорили по-русски», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что сотрудники пограничной службы Украины не дали молодым людям призывного возраста из России права на въезд в страну с целью посещения футбольного матча.
В посольстве также подчеркнули, что русский — наиболее распространённый язык общения в Киеве.
Ранее британское издание The Mirror выдвинуло предположение, что к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в ресторане Киева перед финалом Лиги чемпионов могут быть причастны российские фанаты.