В Санкт-Петербурге открылась мемориальная доска в честь основоположника российского футбола Дюперрона
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что открытие мемориальной доски приурочено ко Дню города, который в Санкт-Петербурге празднуется 27 мая.
В торжественной церемонии участвовали тренер «Зенита-2» Константин Зырянов, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, а также представители правительства города.
Дюперрон с 1910 по 1934 год проживал в доме, который сейчас находится по адресу проспект Добролюбова, 21.
Ранее сообщалось, что болельщики ФК «Зенит» приглашены на встречу с новым тренером 29 мая.