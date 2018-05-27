В Санкт-Петербурге открылась мемориальная доска в честь основоположника российского футбола Дюперрона

Санкт-петербургский «Зенит» выступил инициатором открытия мемориальной доски на доме, в котором жил основоположник российского футбола Георгий Дюперрон.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что открытие мемориальной доски приурочено ко Дню города, который в Санкт-Петербурге празднуется 27 мая.

В торжественной церемонии участвовали тренер «Зенита-2» Константин Зырянов, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, а также представители правительства города.

Дюперрон с 1910 по 1934 год проживал в доме, который сейчас находится по адресу проспект Добролюбова, 21.

Ранее сообщалось, что болельщики ФК «Зенит» приглашены на встречу с новым тренером 29 мая.