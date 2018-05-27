Болельщики ФК «Зенит» приглашены на встречу с новым тренером 29 мая

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Представители фанатского движения санкт-петербургского «Зенита» получили приглашения на встречу с новым главным тренером команды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в фан-движении сине-бело-голубых.

Встреча состоится 29 мая на базе в Удельном парке.

После матча 30-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровском» стало известно, что в список потенциальных тренеров входят Маурицио Сарри, Сергей Семак, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсека и Марсело Гальярдо. Затем количество кандидатов сократилось до трёх.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявит о назначении Семака на пост главного тренера 28 или 29 мая.

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