Болельщики ФК «Зенит» приглашены на встречу с новым тренером 29 мая
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в фан-движении сине-бело-голубых.
Встреча состоится 29 мая на базе в Удельном парке.
После матча 30-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровском» стало известно, что в список потенциальных тренеров входят Маурицио Сарри, Сергей Семак, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсека и Марсело Гальярдо. Затем количество кандидатов сократилось до трёх.
Ранее сообщалось, что «Зенит» объявит о назначении Семака на пост главного тренера 28 или 29 мая.