СМИ: «Зенит» объявит о назначении Семака 28 или 29 мая

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Новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита» станет Сергей Семак.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», о назначении российского специалиста на этот пост будет объявлено 28 или 29 мая.

Отмечается, что данное решение было принято руководством сине-бело-голубых после того, как другой кандидат на эту должность, Маурицио Сарри, договорился о контракте с лондонским «Челси».

Сумма выкупа Семака у «Уфы» составляет €1 млн.

Ранее президент «Зенита» Фурсенко заявил, что развитие инфраструктуры поспособствует атакующему футболу в России.

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