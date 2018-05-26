СМИ: «Зенит» объявит о назначении Семака 28 или 29 мая

Новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита» станет Сергей Семак.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», о назначении российского специалиста на этот пост будет объявлено 28 или 29 мая.

Отмечается, что данное решение было принято руководством сине-бело-голубых после того, как другой кандидат на эту должность, Маурицио Сарри, договорился о контракте с лондонским «Челси».

Сумма выкупа Семака у «Уфы» составляет €1 млн.

Ранее президент «Зенита» Фурсенко заявил, что развитие инфраструктуры поспособствует атакующему футболу в России.