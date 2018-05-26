Болельщики в сети оскорбляют нанёсшего травму Салаху в финале Лиги чемпионов Рамоса

Болельщики оскорбляют защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, после столкновения с которым египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму и не смог продолжить игру в финале Лиги чемпионов.

В комментариях к записи Рамоса в Instagram и Twitter многие фанаты обвиняют 32-летнего защитника в намеренном нанесении травмы одному из лидеров атаки «Ливерпуля». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.