Хаби Алонсо: для победы в финале ЛЧ «Ливерпулю» нужно провести почти идеальный матч

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Бывший полузащитник «Реала» и «Ливерпуля» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что для победы «Ливерпулю» нужно провести почти идеальный матч. Всё решат детали. «Ливерпуль» должен был проанализировать все слабые и сильные стороны «Реала». Не думаю, что мадридцы будут подстраиваться под игру «Ливерпуля». В важнейших матчах «Реал» показывает лучший футбол. Думаю, мы увидим в финале великолепный «Реал», — приводит слова Алонсо Liverpool Echo.

Испанец выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал», цвета которого защищал до 2014 года.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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