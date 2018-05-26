Головин и Чалов рассказали, за кого будут болеть в финале ЛЧ
«Болеть буду за «Реал», с детства болею за них», — приводит слова Головина «Чемпионат».
Чалов же затруднился сказать, какую из команд он будет поддерживать.
«Скорее за «Реал», но не расстроюсь из-за победы «Ливерпуля». В этом розыгрыше они заслужили победу не меньше, чем мадридский клуб», — добавил нападающий.
Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 21:45.
Ранее стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Реалом».