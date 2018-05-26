Головин и Чалов рассказали, за кого будут болеть в финале ЛЧ

Футболисты московского ЦСКА и сборной России Александр Головин и Фёдор Чалов рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Болеть буду за «Реал», с детства болею за них», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Чалов же затруднился сказать, какую из команд он будет поддерживать.

«Скорее за «Реал», но не расстроюсь из-за победы «Ливерпуля». В этом розыгрыше они заслужили победу не меньше, чем мадридский клуб», — добавил нападающий.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 21:45.

Ранее стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Реалом».