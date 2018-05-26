В «Уильямсе» назвали блестящим выступление Сироткина в квалификации Гран-при Монако

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал выступление российского пилота команды Сергея Сироткина, занявшего 13-е место в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

«Сироткин в первом сегменте показал впечатляющее время. Мы даже начали надеяться на попадание в третий сегмент. К сожалению, этого не случилось. Но Сергей выступил блестяще и выжал максимум из машины. Этого могло хватить только на 13-е место», — приводит слова Лоу пресс-служба команды.

Он отметил, что испытывает небольшое разочарование итогами квалификации, поскольку после тренировочных сессий рассчитывал на более высокий результат.

«Но по сравнению с некоторыми предыдущими выступлениями темп был сильнее. В гонке мы постараемся показать максимум, чтобы завоевать очки», — добавил технический директор команды «Уильямс».

Ранее Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Монако.