Сироткин о квалификации Гран-при Монако: очень приятно вернуться туда, где мы заслуживаем быть

Короткая ссылка
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

«Хороший квалификационный результат для команды. Думаю, мы превзошли наши ожидания и цели в ходе тренировок, так что в этом плане я слегка разочарован, что оказался ниже, чем в ходе тех сессий. В то же время мы должны быть реалистами. Мы приближаемся к тому, чтобы выжимать максимум из нашей техники», — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.

Он отметил, что команда проделала хорошую работу, которая позволила улучшить выступления.

«Очень приятно вернуться туда, где мы заслуживаем быть. Мы прочно в середине пелотона, боремся с соперниками. Мы прямо внутри борьбы. Это хорошая, солидная стартовая позиция на трассе, где может произойти так много. Мы поборемся», — добавил гонщик «Уильямса».

Ранее сообщалось, что Сироткин занял 13-е место в квалификации Гран-при Монако.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить