Сироткин о квалификации Гран-при Монако: очень приятно вернуться туда, где мы заслуживаем быть

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

«Хороший квалификационный результат для команды. Думаю, мы превзошли наши ожидания и цели в ходе тренировок, так что в этом плане я слегка разочарован, что оказался ниже, чем в ходе тех сессий. В то же время мы должны быть реалистами. Мы приближаемся к тому, чтобы выжимать максимум из нашей техники», — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.

Он отметил, что команда проделала хорошую работу, которая позволила улучшить выступления.

«Очень приятно вернуться туда, где мы заслуживаем быть. Мы прочно в середине пелотона, боремся с соперниками. Мы прямо внутри борьбы. Это хорошая, солидная стартовая позиция на трассе, где может произойти так много. Мы поборемся», — добавил гонщик «Уильямса».

Ранее сообщалось, что Сироткин занял 13-е место в квалификации Гран-при Монако.