Павлюченкова обыграла Цибулкову в финале теннисного турнира в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла словачку Доминику Цибулкову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.

Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:6, 7:6.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 38 минут.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова вышла в финал турнира WTA в Страсбурге после отказа Барти.