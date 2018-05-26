Павлюченкова обыграла Цибулкову в финале теннисного турнира в Страсбурге
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла словачку Доминику Цибулкову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Страсбурге.
- globallookpress.com
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
Встреча завершилась со счётом 6:7, 7:6, 7:6.
Продолжительность противостояния составила 3 часа 38 минут.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова вышла в финал турнира WTA в Страсбурге после отказа Барти.
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