Футболист «Урала» Меркулов считает, что героями финала ЛЧ станут Зидан и судья

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Защитник екатеринбургского «Урала» Михаил Меркулов сделал прогноз на исход противостояния «Ливерпуля» и мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Победит «Реал». Героем станет Зидан, который выиграет ЛЧ третий раз подряд, и не скоро этот рекорд побьют, если только он сам в следующем году. И, конечно, судья», — цитирует Меркулова пресс-служба «Урала».

Футболист отметил, что после матчей «Реала» в последнее время обсуждать судейство стало тенденцией.

Финальную встречи Лиги чемпионов обслужит сербский арбитр Милорад Мажич.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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