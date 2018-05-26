Футболист «Урала» Меркулов считает, что героями финала ЛЧ станут Зидан и судья
«Победит «Реал». Героем станет Зидан, который выиграет ЛЧ третий раз подряд, и не скоро этот рекорд побьют, если только он сам в следующем году. И, конечно, судья», — цитирует Меркулова пресс-служба «Урала».
Футболист отметил, что после матчей «Реала» в последнее время обсуждать судейство стало тенденцией.
Финальную встречи Лиги чемпионов обслужит сербский арбитр Милорад Мажич.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».