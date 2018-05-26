Клопп: забавно, что в финале ЛЧ встретятся два тренера, ничего не знающие о тактике

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Многие думают, что у Зинедина Зидана не так много познаний в тактике, то же самое многие думают и обо мне. Это будет очень забавно — в финале сойдутся два тренера, которые понятия не имеют, что такое тактика. Что тогда можно сказать про современный футбол?» — приводит слова Клоппа Goal.

Он отметил, что считает Зидана одним из пяти лучших тренеров за всю историю футбола, так как он может за два с половиной года третий раз выиграть Лигу чемпионов.

«Такого никогда не случалось у тренеров. Он великолепен. К сожалению, нам придётся ожидать этого и в финале», — добавил Клопп.

Ранее президент киевского «Динамо» заявил, что в прошлом клуб просматривал Салаха.