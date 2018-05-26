Загитова поделилась впечатлениями от подаренного щенка акита-ину

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от подаренного ей щенка акита-ину.

«Очень тяжёлая, но прикольная. Собачкой пахнет, она очень-очень пушистая. Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать, чтобы она оставалась всегда такой красивой, ухоженной, чистой», — приводит слова Загитовой РИА Новости

Она также в шутливой форме допустила возможность того, что будет водить собаку на каток.

«Конечно, может, поставлю на коньки», — заявила Загитова.

Ранее в Москве состоялась торжественная церемония вручения щенка породы акита-ину российской фигуристке Алине Загитовой.

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