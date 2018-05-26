Загитовой подарили щенка акита-ину

В Москве состоялась торжественная церемония вручения щенка породы акита-ину российской фигуристке Алине Загитовой.

Глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси подарил Загитовой собаку, сообщает Sport24. В церемонии также принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Фигуристка заявила о желании завести щенка акита-ину после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Во время шоу в Японии Загитова встречалась с представителями ассоциации и выбрала щенка, который ей понравился. Россиянка назвала собаку Масаро, что в переводе с японского означает «Победа».

Ранее сообщалось, что щенок Масаро породы акита-ину отправился в Москву из Японии к своей новой хозяйке — российской фигуристке Алине Загитовой.