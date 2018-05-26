Россияне Халмурзаев и Хубецов выиграли серебро и бронзу во второй день этапа Гран-при по дзюдо в Китае

Короткая ссылка
Россиянин Хасан Халмурзаев завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при по дзюдо в китайском Хух-Хото.

В финале соревнований в весовой категории до 81 кг он потерпел поражение от японца Такеси Сасаки.

Ещё один представитель России Алан Хубецов проиграл Сасаки в 1/4 финала турнира, но стал победителем в утешительном состязании за бронзу. В схватке за награду он одолел португальца Анри Эгутидзе.

Этап Гран-при по дзюдо в Китае завершится 27 мая.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты взяли серебряную и бронзовую медали в первый день этапа Гран-при в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить