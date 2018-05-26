Россияне Халмурзаев и Хубецов выиграли серебро и бронзу во второй день этапа Гран-при по дзюдо в Китае
В финале соревнований в весовой категории до 81 кг он потерпел поражение от японца Такеси Сасаки.
Ещё один представитель России Алан Хубецов проиграл Сасаки в 1/4 финала турнира, но стал победителем в утешительном состязании за бронзу. В схватке за награду он одолел португальца Анри Эгутидзе.
Этап Гран-при по дзюдо в Китае завершится 27 мая.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты взяли серебряную и бронзовую медали в первый день этапа Гран-при в Китае.