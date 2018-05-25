Российские дзюдоисты взяли серебряную и бронзовую медали в первый день этапа Гран-при в Китае

Российские дзюдоисты стали обладателями серебряной и бронзовой медалей в первый день этапа Гран-при, который проходит в китайском Хух-Хото.

Михаил Пуляев

© Павел Лисицын / РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. 25 мая Михаил Пуляев дошёл до финала соревнований в весовой категории до 66 кг, где уступил японцу Йосиро Маруяме. Альберт Огузов, в свою очередь, добыл бронзовую награду в весе до 60 кг. Турнир в Китае продлится до 27 мая. Ранее сообщалось, что Путин наградил победителей юношеского турнира памяти своего бывшего тренера по дзюдо.