Российские дзюдоисты взяли серебряную и бронзовую медали в первый день этапа Гран-при в Китае
- Михаил Пуляев
- © Павел Лисицын / РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
25 мая Михаил Пуляев дошёл до финала соревнований в весовой категории до 66 кг, где уступил японцу Йосиро Маруяме.
Альберт Огузов, в свою очередь, добыл бронзовую награду в весе до 60 кг.
Турнир в Китае продлится до 27 мая.
Ранее сообщалось, что Путин наградил победителей юношеского турнира памяти своего бывшего тренера по дзюдо.