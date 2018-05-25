Российские дзюдоисты взяли серебряную и бронзовую медали в первый день этапа Гран-при в Китае

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Российские дзюдоисты стали обладателями серебряной и бронзовой медалей в первый день этапа Гран-при, который проходит в китайском Хух-Хото.
Российские дзюдоисты взяли серебряную и бронзовую медали в первый день этапа Гран-при в Китае
  • Михаил Пуляев
  • © Павел Лисицын / РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

25 мая Михаил Пуляев дошёл до финала соревнований в весовой категории до 66 кг, где уступил японцу Йосиро Маруяме.

Альберт Огузов, в свою очередь, добыл бронзовую награду в весе до 60 кг.

Турнир в Китае продлится до 27 мая.

Ранее сообщалось, что Путин наградил победителей юношеского турнира памяти своего бывшего тренера по дзюдо.

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