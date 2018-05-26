Вице-президент РФС: Мутко из футбола никуда не уйдёт

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин отметил работу Виталия Мутко на посту главы организации.

«Деятельность РФС при Виталии Мутко стала прибыльной. Мы перестали бороться с ветряными мельницами и теперь занимаемся футболом», — приводит слова Анохина Sport24.

Он отметил, что в настоящий момент члены конференции РФС радуются общению друг с другом, а не напрягаются из-за глобальных проблем. Анохин также предположил, что Мутко, занимающий пост вице-премьера по строительству, не сможет оставить футбол.

«Мутко из футбола никуда не уйдёт. Он у него в душе. Все мы можем забросить дела, погрузиться в вопросы строительства, но футбол от себя никуда не деть. Виталий Леонтьевич всегда будет болельщиком, критиком футбола, спонсором и человеком, который поддерживает футбол», — добавил Анохин.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что через три-четыре месяца может покинуть РФС.