CМИ: Футболист «Милана» Калинич отклонил предложение «Локомотива»

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Хорватский нападающий «Милана» Никола Калинич принял решение не покидать клуб в летнее трансферное окно.

Калинич отклонил предложения московского «Локомотива» и немецких клубов «Байер» и «Айнтрахт», сообщает Calciomercato.

Хорват перешёл в «Милан» из «Фиорентины» летом 2017 года на правах аренды с последующим выкупом после сезона. По информации издания, он попросил руководство миланского клуба дать ему второй шанс.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» Никола Калинич может быть приобретён московским «Локомотивом» в летнее трансферное окно.

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