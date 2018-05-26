CМИ: Футболист «Милана» Калинич отклонил предложение «Локомотива»

Хорватский нападающий «Милана» Никола Калинич принял решение не покидать клуб в летнее трансферное окно.

Калинич отклонил предложения московского «Локомотива» и немецких клубов «Байер» и «Айнтрахт», сообщает Calciomercato.

Хорват перешёл в «Милан» из «Фиорентины» летом 2017 года на правах аренды с последующим выкупом после сезона. По информации издания, он попросил руководство миланского клуба дать ему второй шанс.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» Никола Калинич может быть приобретён московским «Локомотивом» в летнее трансферное окно.