Футболист «Милана» Калинич попал в сферу интересов «Локомотива»
Нападающий «Милана» Никола Калинич может быть приобретён московским «Локомотивом» в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Pianeta Milan.
По информации издания, Калинич имеет предложения от «Шальке» и клубов из Китая.
Хорватский форвард забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 40 матчах сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Фернандеш включён в состав сборной Португалии на ЧМ-2018.
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