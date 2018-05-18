Футболист «Милана» Калинич попал в сферу интересов «Локомотива»

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Нападающий «Милана» Никола Калинич может быть приобретён московским «Локомотивом» в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Pianeta Milan.

По информации издания, Калинич имеет предложения от «Шальке» и клубов из Китая.

Хорватский форвард забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 40 матчах сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Фернандеш включён в состав сборной Португалии на ЧМ-2018.

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