«Чеховские медведи» в седьмой раз стали обладателями Кубка России по гандболу
«Чеховские медведи» обыграли московский «Спартак» в финале Кубка России по гандболу.
Встреча завершилась со счётом 26:24.
Таким образом, подмосковный клуб в седьмой раз стал обладателем Кубка России.
В матче за третье место «СГАУ-Саратов» обыграл краснодарский СКИФ — 30:26.
Ранее «Чеховские медведи» победили «Спартак» и в 17-й раз подряд выиграли чемпионат России по гандболу.
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