«Чеховские медведи» в седьмой раз стали обладателями Кубка России по гандболу

«Чеховские медведи» обыграли московский «Спартак» в финале Кубка России по гандболу.

Встреча завершилась со счётом 26:24.

Таким образом, подмосковный клуб в седьмой раз стал обладателем Кубка России.

В матче за третье место «СГАУ-Саратов» обыграл краснодарский СКИФ — 30:26.

Ранее «Чеховские медведи» победили «Спартак» и в 17-й раз подряд выиграли чемпионат России по гандболу.