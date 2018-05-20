«Чеховские медведи» победили «Спартак» и в 17-й раз подряд выиграли чемпионат России по гандболу
Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над московским «Спартаком» во втором матче финальной серии и выиграл чемпионат России.
Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счётом 35:29.
Счёт в серии до двух побед стал 2:0 в пользу «Медведей», которые в 17-й раз подряд стали чемпионами страны. Клуб был образован в 2001 году на базе ЦСКА.
Ранее сообщалось, что гандболистки клуба «Ростов-Дон» стали обладателями Кубка России.
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