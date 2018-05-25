Капитан «Реала» Рамос: «Ливерпуль» работает как швейцарские часы

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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал игру своего соперника по финалу Лиги чемпионов — английского «Ливерпуля».

«Ливерпуль» работает как швейцарские часы. Мы хотим снизить их атакующий потенциал и сохранить ворота на замке. Верим в свою оборону и в нападение. Надеюсь, завтра уедем домой с трофеем», — приводит слова Рамоса пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также отметил, что у «Ливерпуля» замечательные игроки и топовый тренер.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» пройдёт в Киеве 26 мая. Начало — в 21:45.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чем отличается от наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. 

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