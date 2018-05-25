Зидан рассказал, чем отличается от Клоппа, в преддверии финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чем отличается от наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Как игроки? Ну, я чуть лучше играл в футбол! Хотя и он был неплох. Шучу. Уважаю очень Клоппа как тренера. Он сделал очень много классных вещей для футбола. А чем мы похожи, я не скажу. Думаю, мы всё-таки разные», — приводит слова Зидана «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в финале Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» нет фаворита. По его словам, шансы на победу 50 на 50 у обеих команд.

Ранее капитан английского клуба Джордан Хендерсон сравнил главных тренеров финалистов нынешней ЛЧ — Зинедина Зидана из «Реала» и Юргена Клоппа из «Ливерпуля».