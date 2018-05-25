Капитан «Ливерпуля» назвал козырь команды в преддверии финала Лиги чемпионов с «Реалом»

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Капитан английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что не нужно пересматривать финальный матч Лиги чемпионов 2005 года перед матчем с мадридским «Реалом».

В 2005 году «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов несмотря на то, что в финале по ходу встречи уступал «Милану» со счётом 0:3.

«Нам не нужна дополнительная мотивация. Мы здесь и сделаем всё, чтобы сотворить своё чудо», — приводит слова Хендерсона «Спорт-Экспресс».

Футболиста также попросили сравнить главных тренеров финалистов нынешней ЛЧ — Зинедина Зидана из «Реала» и Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Как же я могу сравнить, если не играл под руководством Зидана? Могу сказать так: это здорово, что у нас есть такой тренер. Клопп — наш козырь», — добавил Хендерсон.

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Реал» — «Ливерпуль» пройдёт в Киеве 26 мая. Начало — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии финала Лиги чемпионов ответил на вопрос, как Рамадан влияет на нападающего Мохамеда Салаха.

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