Тренер «Ливерпуля» Клопп ответил на вопрос, как Рамадан влияет на Салаха

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии финала Лиги чемпионов ответил на вопрос, как Рамадан влияет на нападающего Мохаммеда Салаха.

«Религия — это очень личное. Поэтому не буду комментировать этот вопрос подробно. Скажу лишь, что Мохаммед полон сил. Вы увидите его на тренировке, он в порядке!» — приводит слова Клоппа «Спорт-Экспресс».

Он также порассуждал на тему, может ли Салах составить конкуренцию Лионелю Месси и Криштиану Роналду в борьбе за «Золотой мяч».

«Если Мо сможет достичь их уровня, будет круто. Он провёл фантастический сезон, впереди ещё одна важная игра. А следующие несколько лет покажут, насколько Салах готов к глобальной конкуренции», — сказал Клопп.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал провокацией нападение на фанатов английского футбольного клуба «Ливерпуль». 

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