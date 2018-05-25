Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков «Ливерпуля»

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал провокацией нападение на фанатов английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков «Ливерпуля»
  • РИА Новости

«Я уверен, вчерашняя потасовка — это провокация. И МВД, уверен, сделает соответствующие выводы. Я знаю, что зачинщики задержаны и однозначно понесут наказание», — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля».

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