СМИ: В Киеве хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля»

Футбольные хулиганы напали на болельщиков клуба «Ливерпуль» в Киеве, где 26 мая пройдёт финальный матч Лиги чемпионов, в котором английская команда сыграет с мадридским «Реалом».

Как пишет The Mirror, инцидент произошёл около 20:30 по местному времени, когда 20 человек в масках ворвалились в ресторан, где сидели болельщики «Ливерпуля».

Сообщается, что хулиганы бросали в англичан стёкла, столы и стулья. В результате нападения несколько британских болельщиков получили порезы головы и шеи.

Отмечается, что полиция Киева, прибыв на место арестовала двух нападавших и минимум одного фаната «Ливерпуля».

Финал Лиги Чемпионов пройдёт на Олимпийском стадионе в Киеве 26 мая в субботу.

Ранее сообщалось, что иностранные болельщики были возмущены организацией финала Лиги чемпионов в Киеве.