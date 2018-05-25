СМИ: В Киеве хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля»
Как пишет The Mirror, инцидент произошёл около 20:30 по местному времени, когда 20 человек в масках ворвалились в ресторан, где сидели болельщики «Ливерпуля».
Сообщается, что хулиганы бросали в англичан стёкла, столы и стулья. В результате нападения несколько британских болельщиков получили порезы головы и шеи.
Отмечается, что полиция Киева, прибыв на место арестовала двух нападавших и минимум одного фаната «Ливерпуля».
Финал Лиги Чемпионов пройдёт на Олимпийском стадионе в Киеве 26 мая в субботу.
Ранее сообщалось, что иностранные болельщики были возмущены организацией финала Лиги чемпионов в Киеве.